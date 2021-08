Ewakuacja z Afganistanu. Aleksandra Dulkiewicz o chęci przyjęcia uchodźców przez Gdańsk

Dulkiewicz o pomocy uciekającym z Kabulu

Dulkiewicz pytana, czy już wcześniej odbyły się jakieś wstępne rozmowy w tej sprawie, odparła, że "pan minister Dworczyk dwukrotnie do niej dzwonił, pytając o to, czy miasto Gdańsk jest gotowe do współpracy w tej sprawie". - Za każdym razem odpowiadałam: tak, jesteśmy gotowi, siądźmy do rozmowy - oświadczyła.