Ewakuowani ze Strefy Gazy. Za kilka godzin lot do Polski

Ja sobie nie wyobrażam i mówię to szczerze, nie wyobrażam sobie, że my tę kadencję (Sejmu - red.), która się zacznie jutro, zakończymy bez prawa kobiet do przerywania ciąży i bez związków partnerskich - mówił w niedzielę w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.