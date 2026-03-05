Dwa samoloty ruszyły po Polaków do Omanu Źródło: TVN24

Samoloty wystartowały z wojskowego Okęcia w Warszawie po godzinie 6.00 rano w czwartek.

Tak ma wyglądać ewakuacja Polaków

"Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego" - napisał w środę na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że priorytetem jest bezpieczny powrót obywateli do Polski.

Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu.



Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji @MSZ_RP zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 4, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wcześniej w środę minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki informował w TVN24, że w czwartek rano do Omanu mają wylecieć dwa samoloty wojskowe wysłane po Polaków potrzebujących ewakuacji.

- I jeżeli wszystko dobrze pójdzie i będą warunki, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczny przelot, lądowanie i start, mam nadzieję, że naszych, polskich obywateli jutro, pewnie w godzinach nocnych, będziemy tutaj przyjmować, w Warszawie - dodał szef MSiT.

Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że zlecił ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu koordynowanie pracy zespołu, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych resortów.

Premier ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojska do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wniosek w tej sprawie trafił do Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Opracował Adam Styczek