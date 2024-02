Była reprezentantka Polski z partnerką apeluje do Donalda Tuska: chcemy mieć równe prawa

Ewa Żyła, była reprezentantka Polski w piłce nożnej, wraz ze swoją partnerką dołączyły do apelu do premiera Donalda Tuska o uchwalenie ustawy o związkach partnerskich. Przy okazji kobiety opowiedziały o swoim związku.

Partnerka Ewy Żyły walczy o równe prawa

Partnerka Ewy Żyły, jak sama pisze, jest projekt menadżerką i inżynierką budownictwa z uprawnieniami budowlanymi. Jednak "to, co ją nakręca do wstawania codziennie, to chęć i realne zmienianie rzeczywistości". Jest prezeską fundacji Równik Praw. "(...) edukuję, uwrażliwiam i zmieniam świadomość naszego społeczeństwa, tworząc równe, bezpieczne i pełne szacunku miejsca z uwzględnieniem różnorodności wszystkich osób" - pisze kobieta.