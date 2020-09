Prokurator Wrzosek z postępowaniem dyscyplinarnym. "Nikt nie żądał ode mnie złożenia żadnych wyjaśnień"

Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona, i to bardzo negatywnie zaskoczona formą, w jakiej to zostało mi niejako przekazane i ujawnione - powiedziała w rozmowie z TVN24 prokurator Ewa Wrzosek. Odniosła się do wszczętego wobec niej postępowania dyscyplinarnego, o którym - jak mówiła - dowiedziała się z mediów. - Zarzucono mi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa. Nie wiem jakich przepisów. Nie wiem również, na czym ta rażąca i oczywista obraza tych przepisów miałaby polegać - podkreśliła prokurator, która w kwietniu chciała śledztwa w sprawie wyborów prezydenckich.