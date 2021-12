Ewa Wrzosek o inwigilacji Pegasusem: uznaję to za bezprawne działanie służb państwowych

Wrzosek: uznaję to za bezprawne działanie służb państwowych

Ewa Wrzosek rozmawiała we wtorek z reporterem TVN24. - Złożyłam zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - mówiła. - Mam świadomość, że to prokuratura kierowana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, więc co do rzetelności prowadzenia takiego postępowania mam poważne wątpliwości - zaznaczyła.