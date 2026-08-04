Polska Przeprosiny dla Igi Świątek i kibiców. Nagranie zniknęło z sieci Paulina Borowska |

CNN: Iga Świątek wprowadziła do świata tenisa kontrowersyjne nowe danie Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/PAP

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W ostatnim odcinku podcastu Trzeci Serwis "Return", który premierę miał w niedzielę, były tenisista i komentator sportowy Lech Sidor rozmawiał ze znaną psycholożką i psychoterapeutką dr Ewą Woydyłło. Wywiad dotyczył tenisa, a część dyskusji poświęcono Idze Świątek, temu jak polska tenisistka radzi sobie z presją i jej współpracy z psycholożką Darią Abramowicz.

"Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa" - oceniła m.in. dr Woydyłło (cytaty z podcastu za sport.pl). "Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje. Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa" - mówiła nagradzana psycholożka i autorka wielu książek, a prywatnie wielbicielka tenisa, sama uprawiająca amatorsko tę dyscyplinę.

Fala komentarzy po słowach Ewy Woydyłło

Wypowiedzi dr Woydyłło wywołały falę krytyki. "Słowa o tym, że Iga jest 'głupiutka', 'wystraszona' i 'nie rozumie, co się dzieje', nie są analizą sportową. To nie jest nawet psychologiczna refleksja. To są etykiety przyklejane młodej kobiecie, która od lat funkcjonuje pod presją, jakiej większość z nas nigdy nie doświadczy. I nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić. Także pan Sidor" - oceniła we wpisie na Facebooku psycholożka Dorota Zawadzka. "Najbardziej boli mnie jednak to, że takie słowa padły z ust osoby, która przez całe życie uczyła Polaków empatii, rozumienia emocji i szacunku wobec drugiego człowieka" - dodała.

"To, co zwróciło moją uwagę, nie dotyczy wyłącznie samej krytyki Igi Świątek. Krytykowanie sportowca, jego decyzji czy sposobu gry jest czymś naturalnym. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast oceny zachowania pojawia się ocena człowieka" - komentuje na portalu X psychiatrka Maja Herman.

Odcinek podcastu usunięty po fali krytyki

We wtorek na profilach Trzeciego Serwisu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że odcinek został usunięty. "Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka" - napisano. "Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6" - dodano. "Z całą mocą przepraszamy Igę Świątek, jej Team oraz wszystkich kibiców" - podkreśliła ekipa programu.

Redagował AM