"To samo, co robili komuniści, tylko z innym znakiem". "Wolność jest nam zabierana i o tym jest marsz dzisiaj"

- Jak patrzę na to, co robi obecna władza, jak ona rządzi, to mam dwie refleksje. Jest to a rebours (na odwrót - red.) to samo, co robili komuniści, tylko z innym znakiem. Jest to też bardzo podobne do tego, co czytałam w podręcznikach w okresie międzywojennym i to, co słyszałam od swoich dziadków i rodziców - powiedziała.