Nie wiem, czy rząd ma dzisiaj powody do zadowolenia, ale na pewno ma przed sobą mnóstwo pracy - mówiła w "Kropce nad i" europosłanka Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz, odnosząc się do pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia Polaka koronawirusem.

Była minister zdrowia i była premier, obecnie europosłanka Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz mówiła, że "dzisiaj każdy rząd ocenia się w takich sytuacjach po dwóch rzeczach". - Pierwsza rzecz to, jak jest przygotowany do sytuacji kryzysowej, i druga, jak się zachowuje w sytuacji kryzysowej - wyjaśniła.

Kopacz zauważyła, że "dzisiaj mamy tylko jeden potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem" i wskazywała na dynamicznie rosnącą w krótkim czasie liczbę zakażonych we Włoszech, od kiedy potwierdzono tam pierwszy przypadek. - Z oceną, jak sobie poradził rząd, poczekamy jeszcze trochę. Nie wiem, czy rząd ma dzisiaj powody do zadowolenia, ale na pewno ma przed sobą mnóstwo pracy - mówiła była premier.

- Dobrze, że ten pacjent zachował się odpowiedzialnie, ale to pacjent zachował się odpowiedzialnie - dodała. Zdaniem Kopacz "odpowiedzialni pacjenci, odpowiedzialni ci, którzy będą się tymi pacjentami opiekować, to sukces walki z koronawirusem".

"Nagle sprawa zakażeń koronawirusem stała się ponadpolityczną"

Według byłej minister zdrowia, "nagle sprawa zakażeń koronawirusem stała się ponadpolityczną". - Za to chciałam podziękować moim kolegom, wszystkim kolegom z opozycji. Bo zachowali się odmiennie od kolegów, którzy dzisiaj rządzą, a kiedyś też byli w opozycji. Było to wtedy, kiedy ja byłam ministrem zdrowia - mówiła. Kopacz mówiła, że "borykała się" wówczas z grypą A/H1N1. - Wtedy zamiast wsparcia miałam niestety pozwy i zgłoszenia do prokuratury, że nie chcę kupić szczepionek - dodała.