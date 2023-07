Ewa Ewart: trzeba położyć kres sposobowi, w jaki zarządzamy rzekami

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński jednocześnie szczuje na imigrantów i chce ich wpuścić setki tysięcy. Może potrzebny mu jest wewnętrzny konflikt i strach polskich obywateli, bo wtedy łatwiej mu rządzić i wygrać wybory. Musimy uniknąć tego niebezpieczeństwa - ocenił w nagraniu zamieszczonym na Twitterze lider PO Donald Tusk. Film jest szeroko komentowany przez polityków różnych ugrupowań, szczególnie ostro przez przedstawicieli strony rządowej. - Okazuje się, że przeżył on w nocy, bo chyba w nocy, kolejną przemianę duchową, głęboką. Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. A kto sprowadza do Polski migrantów? My - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.