Polska

Ministra kultury: nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie tam Izrael

Minister kultury Marta Cienkowska na konferencji w kinie Kultura
Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025
Źródło: Reuters
Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael - powiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. Taki ruch zapowiedziały już inne kraje.

Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego została zapytana w TOK FM, czy polska telewizja publiczna powinna wziąć udział w Eurowizji, jeżeli wystąpi podczas niej Izrael.

- Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne, natomiast powiem swoje osobiste zdanie, nie jako minister, ale jako człowiek. Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael - oświadczyła.

- Z bardzo ciężkim sercem przyglądam się temu, co dzieje się w tamtej części świata - dodała.

CZYTAJ WIĘCEJ: "To coś więcej niż konkurs". Na czym polega fenomen Eurowizji?

Ministra kultury Marta Cienkowska
Ministra kultury Marta Cienkowska
Źródło: PAP

Bojkot ze strony innych krajów

Kilka dni wcześniej hiszpański nadawca publiczny poinformował, że Hiszpania nie weźmie udziału w przyszłorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji, jeśli będzie w nim uczestniczył Izrael.

Portal RTVE zauważył, że Hiszpania jako pierwszy kraj tak zwanej Wielkiej Piątki (w której skład wchodzą Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy) podjęła taką decyzję, dołączając do Irlandii, Słowenii, Islandii i Holandii.

- Nie możemy normalizować udziału Izraela w międzynarodowych forach, jakby nic się nie działo - mówił wcześniej hiszpański minister kultury Ernest Urtasun.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eurowizja bez Hiszpanii? "Trzeba będzie podjąć kroki"

Eurowizja bez Hiszpanii? "Trzeba będzie podjąć kroki"

Kultura i styl
Incydent podczas występu izraelskiej artystki na Eurowizji

Incydent podczas występu izraelskiej artystki na Eurowizji

Świat

Prezes izraelskiego publicznego nadawcy Kan, Golan Jochpaz, powiedział w poniedziałek, że nie widzi powodów, dla których Izrael miałby wycofać się z kolejnej edycji Eurowizji.

Następny konkurs, organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), odbędzie się w stolicy Austrii - Wiedniu, w połowie maja 2026 roku.

OGLĄDAJ: Kto w Sejmie śledzi Eurowizję?
pc

Kto w Sejmie śledzi Eurowizję?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,3 tys. Palestyńczyków.

Od początku wojny ponad 90 procent domów w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Większość Palestyńczyków nie ma stałego i bezpiecznego miejsca do życia.

Sytuacja w Gazie jest bardzo trudna, ludzie uciekają pod ciężkim ogniem artylerii i lotnictwa, wojska izraelskie nacierają od północy i południa, ludzie są uwięzieni w centralnej części miasta - przekazał w czwartek reporter Al-Dżaziry przebywający w Strefie Gazy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

Jacek Tacik
"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

W nocy z poniedziałku na wtorek izraelskie wojsko przeprowadziło zmasowane ataki artyleryjskie i powietrzne na Gazę, po których oddziały lądowe, w tym czołgi, wkroczyły do centrum miasta. Nowa ofensywa wywołała panikę i kolejną falę ucieczek Palestyńczyków z miasta - relacjonowały media. Izraelski plan zakłada wysiedlenie całej, liczącej około miliona osób, ludności Gazy na południe. W środę wojsko poinformowało, że z miasta wyjechało dotychczas około 400 tysięcy osób.

Armia Izraela intensyfikuje działania ofensywne w mieście Gaza
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA

Organizacje pomocowe i media alarmują, że nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z Gazy. Ostrzegają też, że w całej Strefie Gazy nie ma teraz bezpiecznych miejsc, atakami zagrożony jest też teren na południu uznawany przez izraelską armię za "strefę humanitarną". Armia izraelska otworzyła w środę na 48 godzin dodatkową drogę, by umożliwić szybszy wyjazd ludzi z miasta.

>> Deszcz ulotek nad miastem Gaza. "Musicie natychmiast się ewakuować"

Ofensywa jest prowadzona w tym samym czasie, gdy Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela, opublikowała we wtorek raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

Izraelski rząd podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Ofensywa budzi krytykę na świecie i w samym Izraelu.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: TOK FM, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

TAGI:
Marta CienkowskaEurowizjaIzraelMinisterstwo Kultury
