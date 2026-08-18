Europosłowie PiS opuszczą delegację w Parlamencie Europejskim. Założą własną
W ubiegły czwartek Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i 2 senatorów, wchodzących w skład klubu Rozwój Plus.
Rzecznik dyspyclinarny PiS Karol Karski zaznaczył, że sąd nie rozpoznawał przypadków trzech europosłów PiS, którzy są członkami stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o Piotra Muellera, Michała Dworczyka oraz Waldemara Budę. Jak doprecyzował rzecznik, decyzja o wykluczeniu ich nie dotyczy, bo jako europosłowie nie weszli w skład nowego klubu stworzonego w polskim parlamencie.
Co z europosłami Rozwoju Plus? "Decyzja podjęta"
Co dalej z europosłami? Pisze o tym we wtorek Wirtualna Polska. - PiS czeka na to, aż opuścimy ich delegację w Parlamencie Europejskim. Decyzja jest podjęta. Wychodzimy, zakładamy własną - mówi cytowany przez portal członek Rozwoju Plus.
Polityk Rozwoju Plus stwierdził, że PiS czeka, aż europosłowie sami złożą rezygnację z delegacji PiS. Wówczas zostanie to wykorzystane jako pretekst do wyrzucenia ich z szeregów partii.
Potwierdził też w rozmowie z WP, że europosłowie związani z Morawieckim założą własną delegację w ramach partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jak podaje portal, etap ten "ma się domknąć w tym tygodniu".
Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do Muellera, Dworczyka oraz Budy. Czekamy na odpowiedzi, do czasu publikacji tekstu nie dotarły.