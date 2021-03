Rząd oficjalnie zgłosił kandydatów na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Rząd oficjalnie zgłosił troje kandydatów na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Są to między innyi żona prominentnego polityka PiS i założyciel ultrakonserwatywnego Ordo Iuris. Lista została zaakceptowana przez Doradczy Panel Ekspertów. Ostateczną decyzję podejmą parlamentarzyści z Rady Europy.

Zgłoszeni kandydaci to: Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i doktor Agnieszka Szklanna

Doktor habilitowana Elżbieta Karska to profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a prywatnie żona europosła PiS Karola Karskiego. Doktor habilitowany Aleksander Stępkowski to rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, założyciel ultrakonserwatywnego Ordo Iuris. Doktor Agnieszka Szklanna to ekspert Rady Europy.