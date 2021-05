Trybunał w Strasburgu zajął się skargą polskiego sędziego. RPO: rozprawa po raz pierwszy od sprawy więzień CIA

Przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odbyła się w środę rozprawa dotycząca wygaszenia kadencji sędziego Jana Grzędy wybranego do Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie wysłuchali stanowiska przedstawicieli skarżącego, polskiego rządu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Grzęda został w styczniu 2016 roku wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kadencja, jak przewiduje konstytucja, powinna trwać cztery lata. Została ona jednak wygaszona po tym, jak w grudniu 2017 roku Sejm uchwalił ustawę, która wygasiła kadencję wszystkich sędziowskich członków KRS. Ustawa ta wprowadziła nowy model wyboru sędziów do Rady - przez Sejm, nie zaś innych sędziów.

Ustawa ta nie zapewniała członkom KRS, których kadencja została wygaszona, żadnych środków zaskarżenia. Z tego powodu sędzia Grzęda zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Złożył skargę opartą na zarzucie art. 6 ust. 1 (prawo do sądu) i art. 13 (prawo do skutecznych środków odwoławczych) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.