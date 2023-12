ETPCz: Polska naruszyła prawa kobiety, której odmówiono aborcji mimo wady płodu

Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji z powodu zespołu Downa płodu, ze względu na reformę polskiej legislacji - uznał w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Dodał, że kobieta została narażona na cierpienie i poważne konsekwencje psychologiczne. Trybunał orzekł, że Polska musi zapłacić skarżącej kwotę 15 tysięcy euro z tytułu szkody niemajątkowej oraz 1004 euro za szkody materialne.

Ze względu na niemożność przeprowadzenia aborcji w Polsce, skarżąca musiała udać się do prywatnej klinki za granicą, do Holandii, aby poddać się zabiegowi, co naraziło ją na duże koszty, odcięło od wsparcia rodziny w Polsce i naraziło na poważne konsekwencje psychologiczne – wskazał Europejski Trybunał Praw Człowieka.