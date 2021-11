Wkrótce ważny wyrok ETPCz w sprawie sędziów

Sprawa dotyczy dwójki sędziów: Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka. W 2017 i 2018 roku starali się oni o awanse sędziowskie. Nowa KRS wydała jednak negatywne rekomendacje. Z tego powodu sędziowie odwołali się do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ich skargi odrzuciła.

Sędziowie z Polski poskarżyli się więc do ETPCz, zarzucając, że Polska złamała ich prawo do rzetelnego procesu. Zarzucili także, że izba nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Argumentowali, że niezależności takiej nie gwarantuje fakt, że sędziowie trafiają tam z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa, do której członków-sędziów wybrali politycy.