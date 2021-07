Dudzicz o odwołanych przez Ziobrę prezesach sądów: tutaj przynajmniej były faksy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł we wtorek, że Polska naruszyła artykuł 6. Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. Chodzi o sprawę sędziów odwołanych na mocy nowelizacji ustawy o sądach powszechnych z 2018 roku przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek z sądu rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim wezwała prezeskę i wiceprezeskę tego sądu, by w związku z orzeczeniem ETPCz podały się do dymisji, bo objęły one funkcje po prezesie i wiceprezesie odwołanych na podstawie zaskarżonych przepisów.