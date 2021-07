Naruszone prawo do sprawiedliwego procesu. Wyrok w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce

Prawniczka złożyła przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na prawo do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu. Zarzuciła nowej Krajowej Radzie Sądownictwa i nieuznawanej przez SN Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności. Oceniła, że sędziowie powołani do Sądu Najwyższego przy udziale nowej KRS nie są sądem ustanowionym zgodnie z prawem.