Polska

Europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Sędzia wyłączony ze sprawy

Dariusz Łubowski
Żurek o decyzji sądu w sprawie Romanowskiego: to był manifest polityczny
Źródło: TVN24
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury odnośnie wyłączenia sędziego Dariusza Łubowskiego ze sprawy dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego - poinformowała sędzia Anna Ptaszek. W sprawie wylosowany będzie nowy sędzia.

- Wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie ENA w sprawie Marcina Romanowskiego został uwzględniony - powiedziała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Dodała, że jest to postanowienie, na które nie służy zażalenie.

Dariusz Łubowski
Dariusz Łubowski
Źródło: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

W związku z tym, jak wyjaśniła sędzia Ptaszek, teraz sprawa ponownego wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego "trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia".

Sąd uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego

W grudniu ubiegłego roku SO uchylił ENA wobec Romanowskiego wydane w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach PiS. O tym fakcie mówił też obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. Jak wtedy poinformował, sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że postanowienie o uchyleniu ENA zostało wydane przez sędziego Dariusza Łubowskiego, a prokurator prowadzący śledztwo nie został powiadomiony o terminie tego posiedzenia. - Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne - mówił prok. Nowak.

Jeszcze w drugiej połowie grudnia szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapewniał, że prokuratura nie odstępuje od ścigania Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego ENA. Żurek informował także, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA wobec Romanowskiego, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.

Żurek w "Kropce nad i": musimy się godzić na tę grę

Żurek w "Kropce nad i": musimy się godzić na tę grę

Ruch w sprawie Romanowskiego. Jest nowy wniosek o ENA

PILNERuch w sprawie Romanowskiego. Jest nowy wniosek o ENA

Romanowski podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski - poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Później polityk informował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku To postępowanie obejmujące kilkanaście wątków, m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu. W przypadku Romanowskiego, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku, zarzuciła mu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Przestępstwa te miały polegać m.in. "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości". Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 mln złotych i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln złotych.

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Marcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćFundusz SprawiedliwościEuropejski Nakaz AresztowaniaSądProkuratura
BIZNES

