Depresja może dotknąć każdego z nas. "Zjawia się nagle i bardzo długo człowieka nie opuszcza"

Depresja to podstępna choroba, zmaga się z nią około 280 milionów ludzi na świecie. Nieleczona bywa śmiertelna. Choroba, która może dotknąć każdego z nas. W piątek ruszyła kampania, która ma uzmysłowić, że korzystanie z pomocy psychologów i psychiatrów to nie wstyd. Jak reagować na depresję? Przede wszystkim nie oceniać, ale akceptować. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Urszula Dudziak to piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i nowa ambasadorka kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". - Mnie depresja doświadczyła najbliżej, ponieważ mam córkę, która ma chorobę dwubiegunową i wiem, czym to pachnie po prostu - powiedziała.

To 13. edycja kampanii, która przede wszystkim ma pokazać, że korzystanie z pomocy psychologów czy psychiatrów to nie wstyd. - Dzięki lekom, dzięki lekarzom, odzyskałam córkę, teraz Mika jest naprawdę w świetnej formie - dodała Dudziak.

Urszula Dudziak TVN24

"Nie pamiętałam, na której stacji metra mam wysiąść"

Otuchy innym dodają także ci, którzy sami zmierzyli się z tą chorobą. - Przestałam spać, to mi zaczęło bardzo mocno doskwierać, do tego stopnia, że zaczęłam tracić pamięć, taką krótkotrwałą pamięć. Na przykład nie pamiętałam, na której stacji metra mam wysiąść - powiedziała dziennikarka Małgorzata Serafin, Sekielski Brothers Studio, ambasadorka kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję".

Depresja to nie jest chwilowe obniżenie nastroju. Nie pomoże tu powiedzenie "weź się w garść". Jak podało WHO, jest to choroba, na którą cierpi około 280 milionów osób na świecie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Depresja to najpowszechniejsze zaburzenie psychiczne na świecie

- Ktoś w naszej rodzinie bardzo ciężko chorował na depresję i wiedziałam, jaka to jest niszczycielska choroba, zjawia się nagle i bardzo długo człowieka nie opuszcza - powiedziała aktorka Bożena Dykiel, ambasadorka kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję".

Bożena Dykiel TVN24

Depresja może towarzyszyć innym chorobom

Organizatorzy nowej odsłony kampanii chcą zwrócić uwagę także na to, że depresja może towarzyszyć innym chorobom. - Choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby przewodu pokarmowego, choroby onkologiczne, reumatologiczne, cukrzyca czy otyłość. Jeżeli do nich dołączy depresja, to w tym momencie powstaje taka sytuacja, w której wzrasta ryzyko powikłań, gorszego przebiegu choroby czy nawet śmierci - zwracał uwagę doktor Sławomir Murawiec z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jak oceniła psychoonkolog Adrianna Sobol, w przypadku pacjentów onkologicznych może być problem z wychwyceniem pierwszych objawów depresji. - Objawy niejednokrotnie są mylone ze skutkami leczenia onkologicznego, dlatego tu jest wielka rola prowadzenia szeroko pojętej psychoedukacji, żeby wychwycić, zauważyć, nazwać - zwróciła uwagę.

W depresji pojawia się smutek, utrata przyjemności, pesymistyczne spojrzenie na świat i samego siebie, trudności ze snem czy zaburzenia apetytu.

ZOBACZ TAKŻE: Wypalenie zawodowe trafi na listę chorób

Psychiatra Sławomir Murawiec, pytany, jak odróżnić depresję od "doła psychicznego", odparł, że "dół psychiczny czy chandra to jest najczęściej reakcja". - Depresja jest takim stanem, gdzie człowiek traci tą normalną reaktywność. To znaczy cokolwiek by się nie zadziało, ten smutek, przygnębienie, niemożność aktywności cały czas istnieją - dodał.

"Ta pomoc jest, uwierzcie w to"

I dlatego warto skorzystać z pomocy Fundacji Itaka, która prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania. Czynny od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 20. - Można skorzystać z pomocy seksuologa, psychologa i psychiatry - powiedziała Izabela Jezierska-Świergiel z zarządu fundacji.

Fundacja "Twarze Depresji" 1 października wystartowała z programem zdalnej pomocy psychologicznej dla osób dorosłych z depresją. - Przez stronę twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna można się zapisać, sięgnąć po tę pomoc i zgłosić się do programu - powiedziała prezes fundacji Anna Morawska-Borowiec.

- Jest wyjście. Kochajcie swoje życie, kochajcie swoje zdrowie, i żeby je odzyskać, musicie szukać pomocy. I ta pomoc jest, uwierzcie w to - zaapelowała Urszula Dudziak.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autor:Adrianna Otręba

Źródło: TVN24