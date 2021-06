Biało-Czerwoni wrócili do Sopotu

Po drugiej w nocy piłkarze reprezentacji Polski wrócili do Sopotu, gdzie spędzą ostatnią noc i rano rozjadą się do domów. Na czwartek na godzinę 11.30 zaplanowano konferencję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka.

Po przegranym w środę w Sankt Petersburgu 2:3 meczu ze Szwecją Polacy odpadli z Mistrzostw Europy. Po spotkaniu kadrowicze na lotnisko w Gdańsku Rębiechowie dotarli z opóźnieniem. Pierwotnie mieli przylecieć 21 minut po północy, ostatecznie samolot wylądował o godzinie 1.30 w nocy ze środy na czwartek. Do Hotelu Marriott Resort & Spa w Sopocie, tradycyjnie w asyście policyjnych radiowozów na sygnale, dotarli o 2.10.

Na miejscu czekało na nich kilku kibiców. W tym gronie był także 11-letni Adam z Gdyni Wiczlina, który przyjechał do Sopotu razem z dziadkiem. Zagorzały młody kibic biało-czerwonych, a także piłkarz Bałtyku Gdynia, nie rozstawał się z piłką i miał nadzieję uzyskać na niej kolejne autografy. - Mam już podpisy trenera Sousy, a także Mateusza Klicha, Bartosza Bereszyńskiego i Jana Bednarka – zdradził.

Zbigniew Boniek zapowiada konferencję prasową

Jest to również ostatnia noc, jaką przyjdzie spędzić kadrowiczom w tym położonym nad samym morzem ośrodku. Polscy piłkarze pojawili się w nim w środę 9 czerwca i zgodnie z umową mieli hotel do wyłącznej dyspozycji do 29 czerwca, ale porażka 2:3 w środę w trzecim meczu mistrzostw ze Szwecją sprawiła, że podopieczni trenera Paulo Sousy zamknęli w grupie E stawkę czterech drużyn i odpadli z turnieju.