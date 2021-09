ETPCz: Polska naruszyła artykuł europejskiej konwencji praw człowieka o zakazie tortur

W oświadczeniu HFPR przekazano, że ETPCz uznał, iż w sprawie Roberta Kuchty i Sebastiana Mętela przeciwko Polsce "doszło do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania", o którym mówi art. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC).

"Do zdarzenia doszło w Krakowie w 2015 roku, gdy policja wtargnęła do mieszkania jednego ze skarżących, ponieważ sądziła, że ukrywa się w nim osoba podejrzana o przestępstwo. Według skarżących po sforsowaniu drzwi funkcjonariusze rozpylili gaz łzawiący (choć w środku znajdowało się między innymi pięciomiesięczne dziecko) i powalili na ziemię mężczyznę i zaczęli bić" - opisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Niedługo potem "do mieszkania przybył też drugi skarżący i również został pobity przez funkcjonariuszy". Według relacji, obaj mężczyźni trafili do aresztu, jednak wkrótce przetransportowano ich do szpitala ze względu na pogarszający się stan zdrowia.