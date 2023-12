Druga zagraniczna wizyta Donalda Tuska. Spotka się z szefami rządów trzech państw

czytaj dalej

Wszyscy chcą w tej chwili znowu z Polską współpracować. To bardzo dobrze, że Polska powraca do środka ciężkości Unii Europejskiej, do tych kręgów, które decydują o przyszłości Wspólnoty - mówił w "Faktach po Faktach" europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, były premier.