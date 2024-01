Tomasz Siemoniak o sprawie Bejdy: Absolutnie patologiczne. Wyjaśniamy to

Gorący dzień w Sejmie. Oglądaj na żywo w TVN24 GO

Jak ujawnił Robert Zieliński z tvn24.pl, Ernest Bejda, który od blisko czterech lat pracuje w zarządzie państwowego PZU, wciąż pozostaje funkcjonariuszem CBA, którym do 2020 roku kierował. Ustawa o CBA mówi, że jej funkcjonariusz "nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz". A Bejda - jak ujawniły media - wpłacił w ostatnich latach łącznie blisko 200 tysięcy na fundusz PiS .

Tomasz Siemoniak: absolutnie patologiczne nagradzanie

- To jest kwestia, którą wyjaśniamy. To szef CBA z czasów kupowania Pegasusa, na pewno ta osoba wymaga przyjrzenia się. Nie może być tak, że tworzy się sytuację, w której ktoś jest formalnie funkcjonariuszem, a jednocześnie pobiera ogromne wynagrodzenie w zarządzie państwowej spółki. To jest absolutnie patologiczne nagradzanie - stwierdził.