Episkopat "wyraża sprzeciw"

We wtorek 9 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wypracowania stanowiska wobec wprowadzanych zmian. Dzień później Komisja wydała komunikat, w którym wyraziła sprzeciw wobec nich. "Członkowie i konsultorzy Komisji wyrażają jednak sprzeciw wobec rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, likwidującego wliczanie do średniej ocen noty z religii/etyki. Uważają decyzję Ministerstwa za krzywdzącą uczniów uczęszczających na religię" - możemy przeczytać w oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: Uczniów na lekcjach religii jest coraz mniej Komisja sprzeciwiła się również zapowiadanemu przez MEN ograniczeniu liczby godzin lekcji katechezy z dwóch do jednej w tygodniu i przeniesieniu ich na pierwszą lub ostatnią godzinę w planach zajęć. "Komisja wyraża także sprzeciw wobec zapowiadanych działań legislacyjnych Ministra Edukacji odnośnie do zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach" - czytamy. "Komisja pragnie przypomnieć, że lekcja religii obecna od ponad 30 lat w przestrzeni szkolnej daje wiele dobra. Wychowuje w wierze i wprowadza w świat wartości takich jak dobro, prawda, piękno. Uczy poczucia sprawiedliwości i wrażliwości na potrzeby człowieka. Pomaga także młodym ludziom odkryć i zrozumieć sens własnego życia wobec różnorakich wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych. Bazując zatem na zasadzie komplementarnego i integralnego wychowania człowieka należy dołożyć wszelkich starań, aby programując proces edukacyjny nie zabrakło przestrzeni do wychowania religijnego i etycznego" - motywuje swój sprzeciw Komisja Wychowania Katolickiego KEP.