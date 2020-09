Episkopat tłumaczy swoje stanowisko w sprawie LGBT+. "Chodzi o osoby, które szukają pomocy i o nią proszą"

Jest nieporozumieniem interpretacja nauczania biskupów, jakoby chcieli przymuszać osoby LGBT+ do poddania się terapii - napisał biskup Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw Bioetycznych. Podkreślił, że ubiegłotygodniowy dokument Episkopatu mówi wyraźnie o "pomocy osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową".

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła w piątek stanowisko w sprawie mniejszości homoseksualnych. Podkreśliła w nim między innymi, że "nie do zaakceptowania są jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+". W 27-stronicowym dokumencie zawarto też pomysł tworzenia poradni mających pomagać w powrocie do heteroseksualizmu. Wzbudził on kontrowersje i liczne komentarze.