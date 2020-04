Mikrobiolog: musimy przyzwyczaić się do życia z koronawirusem

Im więcej osób pozwoli sobie na relaks i powie: nie ma koronawirusa, nie muszę się obawiać, jestem w grupie niskiego ryzyka, tym więcej będzie potem zachorowań - ostrzegła w "Faktach po Faktach" doktor Katarzyna Pancer z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Doktor Tomasz Ozorowski, mikrobiolog i były prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej ocenił, że "musimy przyzwyczaić się do życia z koronawirusem".

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w środę, że skala wzrostu zachorowań będzie w Polsce rozłożona w dłuższym okresie czasu. Zaznaczył jednocześnie, że "nadal jesteśmy w krzywej idącej do góry, a nie idącej w dół" . Tego dnia liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła w Polsce 10 tysięcy.

"Zachorowań będzie więcej"

- Musimy się przyzwyczaić do życia z koronawirusem – przekonywał w "Faktach po Faktach" doktor Tomasz Ozorowski.

Wyjaśnił, że jednym z "pozytywnych" powodów, dla których zakażeń przybywa, jest "lepsza diagnostyka". Jak dodał jednak, "mamy przesłanki, żeby powiedzieć, że diagnozujemy tylko część zachorowań". - Patrząc po tym, że (w Polsce – red.) 30 procent pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie jest hospitalizowana, w Chinach była to zdecydowanie mniejsza grupa, a więc wyłapujemy zapewne tylko cięższe zakażenia – zwrócił uwagę.

Mikrobiolog zauważył, że, "wchodzimy w etap stopniowego odblokowywania życia społecznego i gospodarczego". - Wydaje się, że tych zachorowań będzie więcej, że one będą na pewnym stałym wysokim poziomie – ocenił. Dodał, że szacuje się, iż ponad 90 procent Polaków nie przechorowało COVID-19, a więc jest podatnych na zakażenie.

- W momencie, gdy będziemy się sukcesywnie odblokowywać, ta krzywa zachorowań może być coraz bardziej stroma i może być powodem do kolejnego przyblokowania społeczeństwa – ostrzegł ekspert.

Dwa scenariusze

- Jeżeli okaże się, że po zachorowaniu odporność organizmu utrzymuje się i jesteśmy uodpornieni na kolejne zakażenie, w kolejnych sezonach na przykład, to wówczas ten wirus dość szybko stanie się pospolitym wirusem, rzadko występującym, bo im więcej osób będzie uodpornionych, tym będzie mniej zachorowań - tłumaczyła. - Gdyby się okazało, że nasza odporność, mimo zakażenia, po roku, dwóch, trzech znowu spada, to wtedy co pewien czas będziemy mieli - może nie tak duże - ale jakieś epidemie wyrównawcze - wyjaśniła ekspertka.