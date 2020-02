"Żadna z tych osób nie ma niepokojących objawów". Ewakuowani Polacy wylądowali we Wrocławiu

Dwa wojskowe samoloty transportujące grupę 30 Polaków z chińskiego Wuhan wylądowały w niedzielę wieczorem na lotnisku we Wrocławiu. Pasażerowie trafią do szpitala na badania i obserwację. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że "żadna z tych osób nie ma żadnych niepokojących objawów, nie gorączkuje, nie ma objawów grypopodobnych".

Koronawirus 2019-nCoV z chińskiego Wuhanu dociera do kolejnych krajów. W Europie wykryto go we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwecji oraz Hiszpanii.

Polacy ewakuowani z Chin po godzinie 14 wylądowali we Francji TVN24

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: żadna z tych osób nie ma żadnych niepokojących objawów

Grupę Polaków ewakuowano z Wuhanu w związki z epidemią koronawirusa. W niedzielę po godzinie 14 samolot, na pokładzie którego Polacy z Chin lecieli wraz z innymi Europejczykami wylądował we Francji, która była przystankiem w drodze do naszego kraju. Około godziny 22 Polacy zostali przetransportowani dwoma wojskowymi samolotami na lotnisko we Wrocławiu. W asyście służb medycznych zostaną teraz przewiezieni do szpitala na badania i obserwację.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w rozmowie telefonicznej na antenie TVN24, że jak wynika z sygnałów, które docierały do Polski zarówno z chińskiego, jak i francuskiego lotniska, "żadna z tych osób nie ma żadnych niepokojących objawów, nie gorączkuje, nie ma objawów grypopodobnych".

- Więc na chwilę obecną jesteśmy dobrej myśli, ale oczywiście będziemy obserwować, będziemy prowadzić badania diagnostyczne tak, żeby całkowicie, ze stuprocentową pewnością wykluczyć, że którakolwiek z tych osób jest dotknięta koronawirusem z Chin - dodał.

Jak mówił, Polacy zostaną przewiezieni do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie znajdą się w oddzielnym budynku. - Tam pozostaną na obserwacji - dodał Andrusiewicz. Jak mówił, od ewakuowanych zostaną także pobrane próbki do badań, jednak nie jest wiadomo, czy stanie się to dzisiaj, czy w poniedziałek rano.

Polacy ewakuowani z Wuhan wylądowali we Wrocławiu Maciej Kulczyński/PAP

Premier: we Wrocławiu jest przygotowany oddział do obserwacji

Szczegóły akcji ewakuacyjnej przekazał w niedzielę po godzinie 18 premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że żadna z osób transportowanych do Polski nie ma objawów choroby, ale wszyscy będą poddani odpowiedniej obserwacji.

Premier: Polacy z Wuhan są już w drodze do kraju

Jak przekonywał Morawiecki, "w Polsce jesteśmy bezpieczni". - Chcemy zminimalizować jakiekolwiek możliwości pojawienia się lub rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Dlatego Polacy, którzy mieli kontakt z obywatelami Chin, są pod stałą obserwacją. Jest takich osób około 500 - mówił.

Personel medyczny szpitala w chińskim mieście Wuhan PAP/EPA/YFC CHINA OUT

Przekonywał także, że "polskie służby medyczne są bardzo dobrze przygotowane na wypadek pojawienia się koronowirusa w Polsce, choć jeszcze się on nie pojawił". - Trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy rozwój sytuacji - dodał szef rządu. - Wszystkie służby i wszystkie ministerstwa, które mogły działać i mogą dopomóc, są ze mną w stałym kontakcie (...). Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania, które należało podjąć, zostały podjęte - powiedział Morawiecki.

- Mam też nadzieję, że mimo niepokoju, który rozprzestrzenia się globalnie, tę epidemię uda się ugasić w zarodku i ona się szeroko nie rozprzestrzeni. Polscy obywatele mogą jednak liczyć na wsparcie pod każdą szerokością geograficzną - kontynuował.

Premier zaapelował także o szczepienia przeciw grypie, bo - ja mówił - "są rzeczą, którą warto wykonywać".

Minister zdrowia: dla 30 Polaków jest przygotowany oddzielny budynek szpitalny

- Mamy uruchomione dwa referencyjne laboratoria w pełni mogące diagnozować obecność wirusa bądź jego brak - zaznaczył obecny na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że w gotowości są także laboratoria wojewódzkich stacji sanitarnych, oddziały zakaźne i szpitale zakaźne, ratownictwo medyczne oraz służby sanitarne.

Minister zdrowia o transporcie Polaków z Wuhanu TVN24

Szumowski przekonywał, że "polska służba zdrowia jest gotowa na ewentualne pojawienie się wirusa".

- Dla tych 30 Polaków, którzy wracają, jest przygotowany oddzielny budynek szpitalny. Są oni w pełni zabezpieczeni, będą mieli wykonane badania, które potwierdzą bądź wykluczą obecność wirusa - powiedział minister zdrowia.

"Ci ludzie przeszli bardzo dużo"

Szef resortu zdrowia zdrowia przypomniał, że w kraju działają dwa laboratoria, które wykonują badania genetyczne w kierunku stwierdzenia koronawirusa. - Tam zostanie przeprowadzony test, czy mają koronawirusa - wyjaśniał.

Mówiąc o Polakach ewakuowanych z Wuhanu, Szumowski przekazał, że "wszyscy w tej chwili nie mają objawów, są zdrowi". - Ale będziemy potwierdzali badaniami genetycznymi, czy ten wirus gdziekolwiek jest - podkreślił.

Minister zdrowia: mamy zestawy do badania koronawirusa TVN24

Minister zaznaczył, że "ci ludzie przeszli bardzo dużo". - Bycie w obcym mieście objętym kwarantanną to ogromna trauma. Myślę, że potrzebują oni spokoju i odpoczynku - powiedział. - Każdy z tych pacjentów bardzo dobrze współpracuje - dodał.

Port Lotniczy Wrocław uspokaja

Wrocławski port lotniczy wydał w niedzielę oświadczenie, w którym uspokajał, że ewakuowani Polacy z Chin nie będą mieli styczności z pasażerami lotów cywilnych.

"Port Lotniczy Wrocław informuje, że planowana operacja lądowania we Wrocławiu wojskowego samolotu z pasażerami z Wuhan ma charakter wojskowy. Nie jest w nią zaangażowany terminal pasażerski ani personel wrocławskiego lotniska. Po wylądowaniu samolot przekołuje na wojskową część lotniska, a cała obsługa odbędzie się w niedostępnej dla ruchu cywilnego strefie wojskowej. Operację koordynuje Ministerstwo Obrony Narodowej i odpowiednie służby. W części pasażerskiej wrocławskiego lotniska ruch odbywa się normalnie - operacja wojskowa odbywa się poza nią"

Pacjenci we Wrocławiu zdrowi

Minister zdrowia pytany, u ilu pacjentów w Polsce podejrzewa się koronawirusa, odpowiedział, że "żaden nie jest pozytywny". - Badanych [osób - przyp. red.] jest coraz więcej. Na początku mieliśmy sześć próbek, teraz myślę, że jest ich powyżej dziesięciu. Ta liczba wzrasta - powiedział.

Koronawirusa podejrzewano między innymi u dwóch pacjentów we Wrocławiu. Obaj trafili na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Rzeczniczka placówki Urszula Małecka poinformowała w niedzielę, że mężczyźni są zdrowi. - W sobotę wieczorem otrzymaliśmy oficjalne, pisemne potwierdzenie, że obaj pacjenci nie są zakażeni koronawirusem. Obaj czują się dobrze i wkrótce wyjdą ze szpitala. Czekają jeszcze na ostatnie konsultacje lekarskie - powiedziała.

U pacjentów przebywających w szpitalu we Wrocławiu wykluczono zakażenie koronawirusem TVN24

akw, momo, akr/adso,now

Źródło: TVN24, Reuters