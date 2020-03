Czy kot może przenosić koronawirusa? Czy psu po spacerze trzeba dezynfekować łapy?

Nie, nie przeniesie. To nie jest wirus, który ma jakiekolwiek powinowactwo do tego gatunku. Nie ma takiej możliwości, żeby od psa lub kota zakazić się koronawirusem. Oczywiście zwierzęta chorują na przeróżne choroby bardzo podobne do ludzkich i są koronawirusy chorobotwórcze chociażby kotów. Znana choroba kotów o skrócie FIP - to jest wirusowe zapalenie otrzewnej. To powoduje koronawirus, ale nie ten, który u ludzi powoduje COVID-19. Także nie ma żadnej obawy. Powiem rzecz jeszcze ważniejszą. Wszyscy wiemy, że ci, którzy mają dobry, sprawny układ odpornościowy, nawet jeśli będą mieli kontakt z koronawirusem obecnie panującym, to istnieje bardzo duża szansa, że przejdą w ogóle bezobjawowo tę infekcję. Co zrobić, żeby usprawnić swój układ immunologiczny? Co zrobić, żeby on był doświadczony i umiał rozpoznawać zagrożenia? Sprawa jest bardzo prosta. Można się zaszczepić, są szczepionki, ale można się również zaszczepić naturalnie, nie używając szczepionek. Na czym polega naturalne szczepienie? Na kontakcie z drobnoustrojami, bardzo różnymi, one są ze sobą spokrewnione, ale takimi, które są dla nas niegroźne, a mogą być groźne dla innych gatunków. Takim doskonałym przykładem odporności krzyżowej, bo tak się właśnie to nazywa, są wirusy - wirus nosówki psów i wirus odry ludzi. Człowiek, który skontaktuje się z wirusem nosówki, nie zachoruje na odrę, jeśli jego układ immunologiczny jest sprawny i odwrotnie - pies, który będzie miał do czynienia z wirusem odry, będzie odporny na nosówkę. Takich przykładów jest mnóstwo. My prosperujemy skutecznie, odpornie, dzięki kontaktom właśnie międzygatunkowym, a więc zwierzęta mogą tylko przyczynić się do tego, że będziemy odporni na tego wirusa i na bardzo różne inne drobnoustroje, bo to dotyczy nie tylko wirusów. Nie tylko nie bójmy się zwierząt, ale całujmy je.