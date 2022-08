Młodzież nadużywa energetyków. Pomysł ograniczenia wiekowego w sprzedaży

Lekarze i ratownicy medyczni często są wzywani od pobudzonych nastolatków z kołataniem serca, dusznościami czy drżeniem rąk. Młodzież nadużywa napojów energetycznych, powszechnie dostępnych i legalnie kupionych. Stąd pomysł, by wprowadzić ograniczenia wiekowe w sprzedaży. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Końcówka wakacji to ostatni moment, kiedy młodzież może zaznać chwili spokoju i zebrać energię na szkolne wyzwania. Niektórzy dostarczają sobie tej energii zbyt wiele.

- W porach wakacyjnych, letnich, tych wyjazdów do osób, które nadużyły energetyków, jest zdecydowanie więcej - wyjaśnia Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Jeden z ostatnich przypadków, do którego wyjeżdżało łódzkie pogotowie, to wezwanie karetki do przez zaniepokojonych rodziców 16-latka. Ratownicy zastali na miejscu rzędy pustych puszek i nastolatka z kołataniem serca. - Ja sam pamiętam z mojego doświadczenia zawodowego młodego mężczyznę, który spożył około 20 puszek napoju energetycznego w ciągu nocy i rano musiało interweniować pogotowie ratunkowe z powodu tachykardii, poczucia duszności, roztrzęsienia i pobudzenia psychoruchowego - mówi Stępka.