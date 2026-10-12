Polska Energetyczne zawieszenie broni Rosja - Ukraina. Wołodymyr Zełenski mówi, jak zareagowała Rosja Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski: byliśmy zaskoczeni postem Trumpa w sprawie rozejmu energetycznego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdalnie zabrał głos podczas sesji otwierającej konferencję Warsaw Security Forum. Po raz kolejny skomentował ogłoszone w niedzielę przez Donalda Trumpa "natychmiastowe zawieszenie broni w obszarze energetyki" między Rosją i Ukrainą. - Wczoraj byliśmy zaskoczeni tym nagłym postem amerykańskiego prezydenta - przyznał.

Łączenie z Wołodymyrem Zełenskim podczas Warsaw Security Forum Źródło zdjęcia: TVN24

Energetyczne zawieszenie broni i reakcja Rosji

- W tym momencie shahedy [drony wykorzystywane przez Rosję - red.] latały na naszym niebie. Duża część Kijowa nie miała wody, nie miała elektryczności - relacjonował. - Natychmiast po tym poście Rosja uderzyła celowo w elektrownię, która znajduje się w Charkowie, powodując dalsze zniszczenia w naszym systemie elektroenergetycznym - dodał Zełenski.

- Było jasne, że Putin nie czyta Truth Social, a jego drony shahedy są silniejsze niż te posty - stwierdził ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski: zgadzamy się na warunki zawieszenia broni, jeśli Rosjanie się zgodzą

Zełenski mówił, że Rosja wykorzystuje po raz kolejny okres przed zimą, by uderzyć w ukraiński sektor energetyczny. - Tej zimy, jeżeli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni w zakresie energetycznym, to my odpowiemy - zapowiedział.

- Będziemy spełniać warunki energetycznego zawieszenia broni, jeżeli zgodzi się na to Rosja. Zgadzamy się, jeżeli oni się na to zgodzą - mówił Zełenski.

Zdaniem prezydenta Ukrainy "Rosja gwałci warunki tego zawieszenia, o którym mówił prezydent Trump". Powiedział, że coraz więcej pocisków spada na ukraińskie miasta. - Wiele z nich udało się zestrzelić. Gdybyśmy ich nie zestrzelili, zniszczeń w naszej infrastrukturze energetycznej byłoby więcej. To jest odpowiedź Putina na propozycję Trumpa - wskazał.

- To energetyczne zawieszenie broni może być skuteczne i może stać się bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny, jeżeli Amerykanie upewnią się, że Rosja będzie je respektować - stwierdził Zełenski.

Ukraiński przywódca podziękował prezydentowi USA za tę inicjatywę. Zaznaczył, że Kijów jest gotowy podpisać dodatkowe gwarancje, jeśli Amerykanie będą uważali to za konieczne. O brak dobrej woli oskarżył stronę rosyjską. - Każdy w Europie pragnie przyjacielskich relacji z USA, powtarzam każdy, ale nie Rosja - zaznaczył.

Zełenski odniósł się też do niedawnych uderzeń w serce rosyjskiego internetu. W dniach 8-11 października ukraińskie drony spadły na centra danych, między innymi w Sasowie. - Kiedy nasze uderzenia sięgnęły Yandexu, na wielu platformach na mediach społecznościowych nagle zrobiło się spokojniej, co zauważyło to wiele osób w Europie - mówił. Zaznaczył, że nagle zauważalnie zmniejszyła się liczba dzielących treści, dezinformacji, prowokacji. - Mniej było mściwości, bo było mniej rosyjskich botów - wymieniał.