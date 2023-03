Endometrioza dotyka co dziesiątą kobietę. Rozmowa z autorkami reportażu "Taka twoja uroda"

W czwartek obchodzono Światowy Dzień Endomteriozy, czyli choroby dotykającej co dziesiątą kobietę. Bywa, że lekarze często nawet nie podejrzewają takiej diagnozy, a to sprawia, że prawidłowe rozpoznanie i leczenie endometriozy to często kwestia lat. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi zorganizowano pokaz reportażu "Taka twoja uroda" oraz spotkanie z jego autorkami - dziennikarkami "Faktów TVN" Katarzyną Górniak oraz Magdą Łucyan.