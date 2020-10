"Papież mówi o tym, jakie zadania stoją przed politykami, że lepsza polityka jest możliwa"

Uważam, że encyklika powinna być lekturą obowiązkową wszystkich polityków. Każdy znajdzie bardzo ciekawe inspiracje czy też pytania, które stawia mu papież - powiedział w TVN24 ksiądz Kazimierz Sowa. Dodał, że jest również "podejmowanych bardzo dużo problemów społecznych, gdzie co jakiś czas pojawia się pandemia jako moment, który nakazał nam inaczej pomyśleć o porządku na świecie". - Papież pisze o tym, że pandemia ujawniła problemy, które już funkcjonowały w organizacji na przykład służby zdrowia - mówił ksiądz.

W sobotę papież złożył wizytę w Asyżu, gdzie podpisał swoją trzecią encyklikę "Fratelli tutti" o braterstwie i przyjaźni społecznej. Jej tytuł pochodzi z "Napomnień" świętego Franciszka z Asyżu. To druga encyklika papieża Franciszka, po społeczno-ekologicznej "Laudato si’" z 2015 roku, inspirowana przesłaniem jego patrona.

"Dokument bardzo zaskakujący, całościowy"

Ksiądz Kazimierz Sowa w TVN24 komentował nową encyklikę papieża. Jak powiedział, "jest to dokument, który jest bardzo zaskakujący, jest to dokument całościowy, komplementarny". - To nie jest jakiś jeden temat, który papież sobie wziął na tapetę, ale korzysta z doświadczenia, z inspiracji bardzo różnych środowisk.