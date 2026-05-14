Polska Sędzia wylosowana. To ona rozpatrzy zażalenie obrońców Ziobry

Wylosowano sędzię do rozpatrzenia zażalenia obrońców Zbigniewa Ziobry.

Jak ustaliła Katarzyna Gozdawa-Litwińska, wylosowana w czwartek sędzia to Anna Nowakowska. To ona ma rozpatrzeć zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Reporterka TVN24 przekazała, że nie ma jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie. - Na początku sędzia będzie musiała dowiedzieć się, że do jej referatu wpłynęła ta sprawa, zapoznać się z aktami i wówczas wyznaczyć termin - tłumaczyła.

- Anna Nowakowska to neosędzia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, więc pytanie, czy nie będzie tu dodatkowego ruchu prokuratury, który mógłby przedłużyć całą sprawę. Na razie to jej decyzja w sprawie zażalenia obrońców Zbigniewa Ziobry jest potrzebna, żeby w ogóle mogło ruszyć postępowanie dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania w sądzie okręgowym - wyjaśniła Gozdawa-Litwińska.

Nowakowska została delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w 2021 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobrę. Sędzia podpisała się na liście poparcia Dariusza Drajewicza do neo-KRS. Liczne funkcje sprawowane przez sędziego Drajewicza pokazał w "Czarno na białym" Dariusz Kubik w reportażu pod tytułem "Sędzia widmo".

Sprawa Zbigniewa Ziobry

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował nieprawomocnie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, wobec którego prokuratura sformułowała 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Wydano za nim również list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania. Do dzisiaj nie został on rozpoznany.

W tym samym miesiącu obrońca Ziobry, mecens Bartosz Lewandowski, skierował do sądu okręgowego zażalenie na ten areszt. Argumentował, że w świetle zgromadzonego materiału zarzuty prokuratury wobec Ziobry "nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione". "A zatem nie ma możliwości orzeczenia jakichkolwiek środków zapobiegawczych" - dodawał.

