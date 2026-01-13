Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nowa sędzia przydzielona do sprawy Romanowskiego. Nie w drodze losowania

Sędzia Izabela Ledzion (zdjęcie z 2016 roku)
Żurek o decyzji sądu w sprawie Romanowskiego: to był manifest polityczny
Źródło: TVN24
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Izabela Ledzion jako sędzia dyżurny rozpozna sprawę europejskiego nakazu aresztowania dla Marcina Romanowskiego. Wcześniej sąd wyłączył ze sprawy sędziego Dariusza Łubowskiego, uwzględniając wniosek prokuratury.

Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Łubowski miał rozpoznać ponowny wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. W grudniu ubiegłego roku ten sam sędzia uchylił ENA dla byłego wiceministra sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wyłączenie tego sędziego z rozpoznania sprawy i w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go.

Sędzia Dariusz Łubowski
Sędzia Dariusz Łubowski
Źródło: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Nowy sędzia jednak nie został wylosowany

Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, sprawa "trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia". We wtorek sprostowała jednak tę informację. Sprawę przejął sędzia dyżurny, a nie sędzia wskazany w drodze losowania, ze względu na to, że dotyczy ona sekcji międzynarodowej.

"Zgodnie z zarządzeniem Prezesa (Sądu Okręgowego w Warszawie - red.) powołującego sekcję międzynarodową, jeśli sędzia Dariusz Łubowski nie może z jakichś powodów rozpoznać jakiejś sprawy (urlop, zwolnienie lekarskie, uchylenie orzeczenia przez drugą instancję, itp.), wówczas sprawę rozpoznaje sędzia dyżurny. Wynika to ze specjalizacji sędziego Łubowskiego w sprawach międzynarodowych. W związku z tym inni sędziowie nie mają tego typu spraw w zakresie swoich obowiązków, a co za tym idzie, nie występują w systemie losowania w tej kategorii spraw" - przekazała rzeczniczka dziennikarce TVN24 Katarzynie Gozdawie-Litwińskiej.

Jak poinformowała Anna Ptaszek, sędzią dyżurnym, który otrzymał tę sprawę, jest Izabela Ledzion.

Ledzion jest wieloletnim sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie. Media pisały o niej w 2016 roku, kiedy orzekła, że "polskiemu dżihadyście" Arturowi Ł. nie przysługuje odszkodowanie ani zadośćuczynienie za 9-miesięczny areszt.

Sędzia Izabela Ledzion (zdjęcie z 2016 roku)
Sędzia Izabela Ledzion (zdjęcie z 2016 roku)
Źródło: PAP/Leszek Szymański
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sędzia Dariusz Łubowski
Europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Sędzia wyłączony ze sprawy
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
PILNERuch w sprawie Romanowskiego. Jest nowy wniosek o ENA
Marcin Romanowski
Zwrot w sprawie Romanowskiego. ENA uchylony

Sędzia Łubowski wydał orzeczenie po myśli obrony

W grudniu ubiegłego roku sędzia Dariusz Łubowski uchylił ENA wobec Romanowskiego wydany w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach PiS. O tym fakcie mówił też obrońca Romanowskiego mecenas Bartosz Lewandowski. Jak wtedy poinformował, sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak informował wówczas, że postanowienie o uchyleniu ENA zostało wydane przez sędziego Dariusza Łubowskiego, a prokurator prowadzący śledztwo nie został powiadomiony o terminie tego posiedzenia. - Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne - mówił prokurator Nowak.

Jeszcze w drugiej połowie grudnia szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapewniał, że prokuratura nie odstępuje od ścigania Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego ENA. Żurek informował także, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA wobec Romanowskiego, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prokuratura się nie poddaje. Kolejny wniosek w sprawie majątku Ziobry

Prokuratura się nie poddaje. Kolejny wniosek w sprawie majątku Ziobry

"Decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo". Nawrocki o Ziobrze

"Decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo". Nawrocki o Ziobrze

Romanowski podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski - poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego europejski nakaz aresztowania. Później polityk informował w grudniu 2025 roku, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. To postępowanie obejmujące kilkanaście wątków, między innymi w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu. W przypadku Romanowskiego, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku zarzuciła mu popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Przestępstwa te miały polegać między innymi "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości". Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 milionów złotych i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 milionów złotych.

OGLĄDAJ: "W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej
pc

"W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Marcin RomanowskiFundusz SprawiedliwościSądProkuratura KrajowaProkuraturaEuropejski Nakaz AresztowaniaPrawo i SprawiedliwośćMinisterstwo Sprawiedliwości
Czytaj także:
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Fala wniosków do ZUS. Można zyskać więcej urlopu
BIZNES
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
METEO
imageTitle
Nowy kij, stary Wilson. Odrodzony Anglik w ćwierćfinale Masters
EUROSPORT
Pomoc dotarła na czas
"Machał i krzyczał". Ten trening mógł skończyć się tragicznie
Poznań
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
METEO
imageTitle
Kapitan zostaje. Celt celuje w trofeum z polskimi tenisistkami
EUROSPORT
grzejnik ilustracyjne
Poważna awaria. Do soboty wstrzymają dostawy ciepła
Szczecin
imageTitle
Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
WARSZAWA
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
METEO
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi, Rosja reaguje
Świat
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
BIZNES
Diw dziewczynki wpadły do Kanału Bydgoskiego
Lód załamał się pod dziećmi. Ukrainiec ruszył na pomoc 9-latkom
Kujawsko-Pomorskie
10 min
pc
Służby prezydenta "bardzo zawiodły"
Rozmowy TVN24+
Cztery osoby ranne po wypadku w Mokrzynie
Czołowe zderzenie dwóch aut. Wśród rannych dzieci
Trójmiasto
imageTitle
Głośny transfer w ekstraklasie. Reprezentant USA w Pogoni
EUROSPORT
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
"Zewnętrzna próba ingerencji". Polska 2050 idzie do ABW i prokuratury
Patryk Michalski
Paryż
Pierwsza taka sytuacja od końca drugiej wojny światowej
Świat
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
BIZNES
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Ziobro: nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie. Przypominamy sekwencję zdarzeń
Zuzanna Karczewska
Zaśnieżone samochody
Śniegu tyle, że będą go wywozić ciężarówkami
METEO
Zbigniew Ziobro
Prokuratura się nie poddaje. Kolejny wniosek w sprawie majątku Ziobry
Polska
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
WARSZAWA
Zaginiona Annabella Martinelli
22-latka zniknęła bez śladu. Teraz znaleziono rower i pudełka po pizzy
Świat
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwie osoby z zarzutami
Wrocław
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
METEO
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
BIZNES
imageTitle
Wzmocnienie Barcelony. Wielokrotny reprezentant ponownie w Katalonii
Najnowsze
Roman Giertych
Projekt Giertycha i Nowackiej. Chcą, żeby było jak w Australii
Polska
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica