Żurek o decyzji sądu w sprawie Romanowskiego: to był manifest polityczny

Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Łubowski miał rozpoznać ponowny wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. W grudniu ubiegłego roku ten sam sędzia uchylił ENA dla byłego wiceministra sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wyłączenie tego sędziego z rozpoznania sprawy i w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go.

Sędzia Dariusz Łubowski

Nowy sędzia jednak nie został wylosowany

Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, sprawa "trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia". We wtorek sprostowała jednak tę informację. Sprawę przejął sędzia dyżurny, a nie sędzia wskazany w drodze losowania, ze względu na to, że dotyczy ona sekcji międzynarodowej.

"Zgodnie z zarządzeniem Prezesa (Sądu Okręgowego w Warszawie - red.) powołującego sekcję międzynarodową, jeśli sędzia Dariusz Łubowski nie może z jakichś powodów rozpoznać jakiejś sprawy (urlop, zwolnienie lekarskie, uchylenie orzeczenia przez drugą instancję, itp.), wówczas sprawę rozpoznaje sędzia dyżurny. Wynika to ze specjalizacji sędziego Łubowskiego w sprawach międzynarodowych. W związku z tym inni sędziowie nie mają tego typu spraw w zakresie swoich obowiązków, a co za tym idzie, nie występują w systemie losowania w tej kategorii spraw" - przekazała rzeczniczka dziennikarce TVN24 Katarzynie Gozdawie-Litwińskiej.

Jak poinformowała Anna Ptaszek, sędzią dyżurnym, który otrzymał tę sprawę, jest Izabela Ledzion.

Ledzion jest wieloletnim sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie. Media pisały o niej w 2016 roku, kiedy orzekła, że "polskiemu dżihadyście" Arturowi Ł. nie przysługuje odszkodowanie ani zadośćuczynienie za 9-miesięczny areszt.

Sędzia Izabela Ledzion (zdjęcie z 2016 roku)

Sędzia Łubowski wydał orzeczenie po myśli obrony

W grudniu ubiegłego roku sędzia Dariusz Łubowski uchylił ENA wobec Romanowskiego wydany w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach PiS. O tym fakcie mówił też obrońca Romanowskiego mecenas Bartosz Lewandowski. Jak wtedy poinformował, sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak informował wówczas, że postanowienie o uchyleniu ENA zostało wydane przez sędziego Dariusza Łubowskiego, a prokurator prowadzący śledztwo nie został powiadomiony o terminie tego posiedzenia. - Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne - mówił prokurator Nowak.

Jeszcze w drugiej połowie grudnia szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapewniał, że prokuratura nie odstępuje od ścigania Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego ENA. Żurek informował także, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA wobec Romanowskiego, z ponownego rozpoznawania tej sprawy.

Romanowski podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski - poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego europejski nakaz aresztowania. Później polityk informował w grudniu 2025 roku, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. To postępowanie obejmujące kilkanaście wątków, między innymi w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu. W przypadku Romanowskiego, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku zarzuciła mu popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Przestępstwa te miały polegać między innymi "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości". Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 milionów złotych i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 milionów złotych.

