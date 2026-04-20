Polska Macron z wizytą w Gdańsku. Tusk: obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił

Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem: to były obiecujące rozmowy

W poniedziałek po południu, po spotkaniu w cztery oczy, odbyła się konferencja prasowa obu przywódców. - To [były - red.] bardzo obiecujące rozmowy, jeśli chodzi o współpracę w energetyce, o współpracę w kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa, o współpracy militarnej, o współpracy w kosmosie - poinformował premier Donald Tusk.

Jak ocenił Tusk, Polska i Francja mają "podobny pogląd na sytuację geopolityczną". - Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw - oświadczył.

- Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich, przede wszystkim Ukrainę, w oporze przeciwko agresji. Bardzo się cieszę, że mamy obaj tę samą determinację, aby utrzymać relacje transatlantyckie na możliwie dobrym poziomie. Równocześnie obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności w tych trudnych czasach. Czy to jest pomoc dla Ukrainy, czy to jest bezpieczeństwo flanki wschodniej, czy to jest bezpieczeństwo w kosmosie, czy współpraca na rzecz nowoczesnych technologii, kosmos, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo - wymieniał premier.

- Tak, we wszystkich tych dziedzinach Europa musi uwierzyć we własne siły i własne możliwości, bo nikt za nas tych rzeczy nie zrobi - dodał szef rządu.

Macron: podpisaliśmy ważne umowy

Jak mówił prezydent Francji Emmanuel Macron, Gdańsk "odzwierciedla dla nas wszystkich kolebkę Solidarności, symbolu przyjaźni między naszymi dwoma krajami, symbolu walki o wolność". - Dalej bijemy się o te idee. To, co może ograniczać wolność jednostek, to powrót nacjonalizmu, który nas martwi, to powrót wojny. Ponieważ wierzymy w patriotyzm, wierzymy w Europę, która przygotowuje się na przyszłość - oświadczył.

- Jednak nasza wolność to zdolność nas jako Europejczyków do ochrony, do własnej obrony, do obrony naszych dzieci i do naszej niezależności. Więc jest to to, co nas najbardziej teraz zajmuje. Nie jest to tylko symbol, że jesteśmy tutaj razem w Gdańsku, ale jest to wspólna walka, która nas napędza - powiedział Francuz.

Jak poinformował Macron, zespoły z obu krajów podpisały "bardzo ważne umowy" w zakresie obronności i wspierania Ukrainy. Zapowiedział, że siły polskie i francuskie będą uczestniczyły również w ćwiczeniach Dragon 27.

- Jeżeli chodzi o energię i gospodarkę, tutaj sprawa wygląda tak samo. Chcemy iść dalej naprzód, chcemy stworzyć wspólne, globalne, zintegrowane partnerstwo w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej - zapowiedział prezydent Francji.

Premier Donald Tusk przypomniał, że rząd jest jeszcze przed podjęciem decyzji o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej. Pierwsza ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu.

"Im mniej słów, a więcej czynów, tym lepiej"

We wcześniejszym wywiadzie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił agendę rozmów. - Obrona wschodniej flanki NATO, współdziałanie w ramach Air Policing, stacjonowanie francuskich Rafali w Polsce, które miało miejsce po nocy dronowej, to wszystko jest przedmiotem wspólnych działań, również wspólne zaangażowanie w programy europejskie, takie jak SAFE - powiedział szef MON.

Pytany o uczestnictwo we francuskim programie odstraszania nuklearnego, zapewnił, że "o tym na pewno będziemy rozmawiać", ale w tej sytuacji "im mniej słów, a więcej czynów, tym lepiej".

W szczycie polsko-francuskim udział biorą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów.

Emmanuel Macron wcześniej złożył kwiaty na francuskim cmentarzu wojskowym, gdzie znajduje się około 1500 grobów żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, a także z okresu wojen napoleońskich.

Emmanuel Macron i Donald Tusk przy tablicy upamiętniającej prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Macron i Tusk byli też przy tablicy upamiętniającej prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego w styczniu 2019 roku.

W grudniu 2021 roku Macron upamiętnił Adamowicza w wystąpieniu przed Europejskim Komitetem Regionów.

Przywódcy mają też złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na "Ścianie wolności". W Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody Bronisława Geremka, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla relacji polsko-francuskich.

Traktat polsko-francuski

Będzie to pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

W poniedziałek będzie również obchodzony po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowiony w traktacie. "Jest to wyraz trwałych więzi między naszymi społeczeństwami i wspólnej wizji przyszłości - bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej Europy" - podkreślił polski resort dyplomacji w opublikowanym na początku tygodnia komunikacie.

Traktat z Nancy otworzył nowy rozdział w relacjach Polski i Francji.



"Obchodząc po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, wierzymy, że silne historyczne fundamenty naszych stosunków dwustronnych oraz wspólna wizja będą nadal wzmacniać naszą przyjaźń i współpracę na rzecz dobra obywateli obu krajów" - dodało MSZ.

