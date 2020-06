Emilewicz: wśród firm dostarczających maseczki pewnie znajdowali się znajomi znajomych

W pierwszych tygodniach epidemii cały świat ścigał się, by kupić sprzęt ochronny Takie były warunki - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier Jadwiga Emilewicz, pytana o działalność ministra zdrowia w tym okresie i sprowadzanie do Polski maseczek. - Wśród firm, które je dostarczały pewnie znajdowali się znajomych znajomych - przyznała.

"Takie były warunki. Liczyło się to, by dostarczyć jak największą liczbę maseczek"

Wtedy - jak mówiła - "kupowaliśmy zewsząd". - Ja obdzwoniłam wszystkie firmy w Polsce, które produkują wyroby medyczne, a nie produkują maseczek. Sprawdzaliśmy, które z nich mają potencjał do tego, by postawić na szybko taką linię produkcyjną - powiedziała. Dodała, że w jednej z firm udało się stworzyć taką linię produkcyjną razem z certyfikacją w trzy tygodnie.

Emilewicz: wśród tych firm pewnie znajdowali się znajomych znajomych

Jak mówiła, w okresie na początku epidemii w Polsce "wiele firm dzwoniło do wszystkich resortów". - My je wtedy kierowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia - tłumaczyła wicepremier.