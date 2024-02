Emerytura bez podatku? Okła-Drewnowicz: minister finansów powiedział, że będzie dowiezione

Jedną z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej było zwolnienie z podatku emerytur do 5000 złotych. Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz była pytana, kiedy ta zapowiedź zostanie spełniona. - To wprost pytanie do pana ministra finansów pana Andrzeja Domańskiego, który odpowiedział, że będzie dowiezione. Jesteśmy w kontakcie, wiemy, że trwają różne wyliczenia - odpowiedziała.

Marzena Okła-Drewnowicz, ministra do spraw polityki senioralnej, była pytana o to, kiedy zostanie wprowadzony zapis o zwolnieniu z podatku emerytury do 5000 złotych brutto. To jeden ze 100 konkretów, czyli przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej, które mają być spełnione w pierwszych 100 dniach rządzenia.

Jak mówiła, "dzisiaj jest tak, że wielu emerytów jest zwolnionych z podatku, bo mamy wyższą kwotę wolną".

- Natomiast tutaj mówimy o 60 tysiącach złotych (rocznie - red.) i jest to wprost pytanie do pana ministra finansów pana Andrzeja Domańskiego, który odpowiedział, że będzie dowiezione. Tak powiedział, jesteśmy w kontakcie, wiemy, że trwają różne wyliczenia, jak podejść do tej propozycji - przekazała.

- Z pewnością będziemy się wywiązywać z tego konkretu - zapewniła Okła-Drewnowicz.

