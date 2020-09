Ekspert pracujący dla Sejmu napisał, że premier naruszył prawo. Prokuratura przesłuchiwała go przez 15 godzin

"Próbowano wymóc na mnie oświadczenie"

Dr hab. Michał Bernaczyk, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego, autor ekspertyzy, mówi w rozmowie z tvn24.pl, że w połowie lipca został wezwany na przesłuchanie. Prokuratura nie zgodziła się na przeprowadzenie czynności we Wrocławiu w ramach tzw. pomocy prawnej. Pojechał więc do Warszawy.

Ekspert przesłuchiwany przez 15 godzin

Musiał dojechać z Wrocławia do stolicy na własny koszt i zapłacić za nocleg, bo po zakończeniu przesłuchania 14 lipca prokuratura chciała je kontynuować. - Dostałem bardzo prosty wybór: albo stawię się dobrowolnie kolejnego dnia, albo zostanę wezwany oficjalnie w trakcie urlopu. Z formalnego punktu widzenia poddałem się temu dobrowolnie, ale nie czuję, by była to swobodna decyzja - relacjonuje Bernaczyk. Jeszcze w lipcu zwrócił się do prokuratury o zwrot kosztów dojazdu i noclegu, ale mimo że od przesłuchania upłynęły ponad dwa miesiące, nie dostał odpowiedzi.