"Nie ma znaczenia, kto rządzi w USA, bo kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze"

- Kwestie dotyczące bezpieczeństwa to były najważniejsze sprawy, które omawialiśmy w kontekście sankcji na Rosję, tego, co się dzieje za wschodnią granicą, tego, że nierozwiązany jest w dalszym ciągu konflikt na Ukrainie i o niebezpieczeństwie, jakie to ze sobą niesie - mówiła dziennikarzom marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu na Kapitolu.