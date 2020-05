Witek mówi o sfałszowanej ekspertyzie. Ekspert: Jestem zaskoczony tą sytuacją

Marszałek nasyła prokuraturę, hejterzy atakują

- W piątek (24 kwietnia – red.) zadzwoniła do mnie pani z BAS-u, a potem otrzymałem maila ze zleceniem napisania ekspertyzy. Napisałem ją i wysłałem do BAS-u. To, co się potem tam działo, było już poza mną – wyjaśnia ekspert. Wcześniej w sprawie przygotowania ekspertyzy nikt inny się z nim nie kontaktował.

Mail ze zleceniem z BAS

Mail, do którego dotarliśmy, jest podpisany przez urzędniczkę pełniącą funkcję specjalisty ds. rozliczeń finansowych w BAS. Informuje naukowca, że "z gabinetu Wicemarszałek Sejmu RP poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do Biura Analiz Sejmowych wpłynęło zamówienie z prośbą o wykonanie opinii prawnej" na temat dopuszczalności zastosowania art. 99 ustawy o covid "w celu udostępnienia danych ze spisu wyborców".

Urzędniczka BAS-u w mailu prosi o wysłanie danych do umowy, wskazuje termin na napisanie ekspertyzy (do 28 kwietnia), a także określa jej objętość (4-12 stron) i stawkę za stronę (120-175 zł brutto).

Konstytucjonalista wysyła ekspertyzę

Witek: to jest sfałszowanie

– To jest znaczek Sejmu, tutaj jest logo BAS-u i ta opinia funkcjonuje w przestrzeni medialnej. To jest sfałszowanie. Macie państwo napisane w rogu: "Wrocław 25 kwietnia". No BAS jest w Warszawie, nie we Wrocławiu, to po pierwsze. Po drugie, ta opinia wpłynęła 27 kwietnia i przed wpłynięciem jej do Sejmu ona nie ma prawa funkcjonować – przekonywała.