Elżbieta Jakubiak i Ryszard Kalisz o słowach Jarosława Kaczyńskiego o IV Rzeszy

W środę wieczorem w Sali Kolumnowej w Sejmie odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - To będzie takie spotkanie podsumowujące nasze ostatnie tygodnie czy miesiące i plany na najbliższy czas. Takie dość rutynowe - mówił przed spotkaniem wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Jakubiak: IV Rzesza polega na pokazaniu szybkim fleszem, że ma powstać silne państwo niemieckie

- Niech pani sobie wyobrazi, że przyjeżdża prezydent Niemiec i spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą i pyta go "ale panie prezydencie, pan wierzy w tę IV Rzeszę" - komentował Kraśko.

- Proszę pamiętać, że prezes mówił to do polityków własnego obozu - odpowiedziała i dodała, że mówił "skrótem". - IV Rzesza polega na pokazaniu takim szybkim fleszem, że ma powstać silne państwo niemieckie - mówiła.

Stwierdziła, że w interesie Polski jest to, "żeby Unia Europejska była związkiem państw, a nie związkiem federalnym, wielkim państwem, w którym dominującą rolę odegrają Niemcy". Kraśko przypomniał, że dokument ten "nie mówi o kontynuacji III Rzeszy".

Kalisz: federalizacja w rozumieniu niemieckim nie jest budowaniem IV Rzeszy

Kalisz ocenił, że "pan prezes odleciał". - Porównywanie czegokolwiek w tej chwili, co się dzieje dzisiaj w Niemczech, również tej deklaracji programowej, do IV Rzeszy, jakieś wskazywanie na IV Rzeszę, jest w ogóle naprawdę dla mnie nie do przyjęcia. Świadczy o tym, że pan prezes nie ma kompletnie pojęcia o Niemczech. Nie ma kompletnie pojęcia o Europie - mówił.