Przez dziesiątki lat po 1945 roku ludobójstwo na Sinti i Romach było w dużym stopniu ignorowane - mówiła Elza Baker, była więźniarka Auschwitz. - W obecnych czasach, gdy różne grupy mniejszościowe znów nie mogą zaznać spokoju, mogę jedynie mieć nadzieję, że wszyscy opowiedzą się za demokracją i prawami człowieka - dodała.

Czworo byłych więźniów - Batszewa Dagan, Elza Baker, Marian Turski oraz Stanisław Zalewski - wygłosiło przemówienia podczas odbywającej się w namiocie przy bramie głównej byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

- To dla mnie zaszczyt, że mogę brać udział w tym historycznym wydarzeniu upamiętniającym 75. rocznicę wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego i zagłady przez Armię Czerwoną - powiedziała Elza Baker.

Była więźniarka była niezwykle poruszona, wrażenie wywarły na niej wypowiedziane chwilę wcześniej słowa żydowskiej byłej więźniarki Batszewy Dagan. - Poruszyły mnie pomimo tego, że ja sama byłam w Auschwitz, jako 8-letnia dziewczynka. Jest dla mnie zaszczytem być tu, wśród tylu osób, które tak bardzo wycierpiały. Być może bardziej ode mnie - mówiła.

Baker dziękowała Polakom za utrzymywanie byłego obozu Auschwitz i za to, że uczynili z niego miejsce pamięci znane na całym świecie. - Sinti i Romów było tu wielu. Bardzo cierpieli, podobnie jak Żydzi - dodała.

Elza Baker nie była w stanie wygłosić całego przemówienia. Była więźniarka ma problemy z wzrokiem. Jej słowa zostały odczytane.

Była więźniarka obozu Elza Baker podczas uroczystości przed Bramą Śmierci Łukasz Gągulski/PAP

"Okrutnie niewyobrażalnym jest fakt, że obóz zagłady Auschwitz był tylko jednym z miejsc, gdzie dokonywano zbrodni"

- W 1944 roku, gdy byłam zaledwie ośmioletnią dziewczynką, zostałam zabrana ze swojego domu w Hamburgu i deportowana do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jako że moja biologiczna matka była Sinti, naziści uznali mnie za Cygankę i uwięzili wraz z tysiącami innych Sinti i Romów w tak zwanym obozie cygańskim. Spośród 23 tysięcy więźniów "obozu cygańskiego" zamordowanych zostało prawie 90 procent - brzmiały słowa wystąpienia.

Jej zdaniem, "okrutnie niewyobrażalnym jest fakt, że obóz zagłady Auschwitz był tylko jednym z miejsc, gdzie dokonywano zbrodni przeciwko Sinti i Romom". - W całej okupowanej przez nazistów Europie (…) byli mordowani w obozach bądź rozstrzeliwani przez oddziały egzekucyjne. Dziś wiemy, że około 500 tysięcy Sinti i Romów stało się ofiarami kampanii systemowej eksterminacji - wskazała.

Była więźniarka Elza Baker.

Baker podkreśliła, że w Auschwitz doświadczyła masowego ludobójstwa. - Przed takimi elementami zbrodniczej infrastruktury, jak komory gazowe, czy krematoria usytuowane w niewielkiej odległości od utrzymywanego pod napięciem obozowego ogrodzenia, stały długie kolejki więźniów. Słyszeliśmy rozdzierające krzyki. (...) Widzieliśmy przepastny teren, a na nim otwarty ogień. Ja, 8-letnia dziewczynka, słyszałam jak dorośli rozmawiali, że musiał się skończyć gaz, skoro palili ludzi żywcem – brzmiało wspomnienie.

Elza Baker przebywała Auschwitz pół roku. Jak zaznaczyła, nawet współcześnie jest jej niezwykle trudno wracać tego miejsca. Podkreśliła, że na własnej skórze doświadczyła skutków prześladowań Cyganów; rasizmu. - Ja przeżyłam Auschwitz wyłącznie dzięki szczęściu oraz wielkodusznym czynom niektórych z moich towarzyszy niedoli - dodała.

Baker później została przetransportowana przez Niemców w bydlęcych wagonach do obozu koncentracyjnego Ravensbreuck.

75. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau Zaproszeni goście podczas uroczystości przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz były więzień Marian Turski podczas uroczystości zapalenia zniczy na terenie byłego obozu w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Teren byłego obozu śmierci Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu, na którym odbywają się uroczyste obchody 75. rocznicy wyzwolenia | Łukasz Gągulski/PAP Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz były więzień Marian Turski podczas uroczystości zapalenia zniczy na terenie byłego obozu w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Uczestniczka uroczystości przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Była więźniarka obozu Elza Baker | Łukasz Gągulski/PAP Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Naczelny rabin Polski Michael Schudrich (C) podczas uroczystości przed Bramą Śmierci byłego obozu w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Była więźniarka obozu poetka Batszewa Dagan | Łukasz Gągulski/PAP Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder | Łukasz Gągulski/PAP Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński | Łukasz Gągulski/PAP Były więzień Stanisław Zalewski | Łukasz Gągulski/PAP Były więzień obozu Marian Turski | Łukasz Gągulski/PAP Uroczystości przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP Uczestnicy 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu | Łukasz Gągulski/PAP Brama Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu | Łukasz Gągulski/PAP 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu | Łukasz Gągulski/PAP Prezydent Andrzej Duda, pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda, księżna Kornwalii Kamila, król Holandii Wilhelm Alexander z małżonką królową Maximą, król Belgów Filip I z małżonką królową Matyldą oraz król Hiszpanii Filip VI Burbon | Łukasz Gągulski/PAP Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo oraz burmistrz Londynu Sadiq Khan | Łukasz Gągulski/PAP Zaproszeni goście przed rozpoczęciem uroczystości | Łukasz Gągulski/PAP Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński | Łukasz Gągulski/PAP Uroczystość przed Bramą Śmierci Auschwitz II-Birkenau | Łukasz Gągulski/PAP Była więźniarka obozu poetka Batszewa Dagan podczas uroczystości przed Bramą Śmierci | Łukasz Gągulski/PAP Przemówienie Prezydenta Andrzeja Dudy | Łukasz Gągulski/PAP Były więzień obozu Marian Turski | Łukasz Gągulski/PAP Była więźniarka obozu Elza Baker podczas uroczystości przed Bramą Śmierci | Łukasz Gągulski/PAP

"Przez dziesiątki lat po 1945 roku ludobójstwo na Sinti i Romach było w dużym stopniu ignorowane"

Ocalona podkreśliła, że "przez dziesiątki lat po 1945 roku ludobójstwo na Sinti i Romach było w dużym stopniu ignorowane". Z prywatnej inicjatywy Vinzenza Rose, jednego z pierwszych aktywistów ruchu praw obywatelskich Sinti i Romów, został w byłym obozie Birkenau wzniesiony pomnik upamiętniający ofiary tego narodu.

Była więźniarka z narodu Sinti powiedziała, że "ci, którzy zostali zamordowani, oraz ci, którzy przeżyli, nigdy nie mogą popaść w zapomnienie". - Mam nadzieję, że to miejsce pamięci oraz muzeum będą działać przez wiele kolejnych lat jako ostrzeżenie, by chore ideologie oparte na takich zgubnych naukach, jak na przykład eugenika, nigdy więcej nie doszły do władzy - dodała.

- Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest mi bardzo bliska. W obecnych czasach, gdy różne grupy mniejszościowe znów nie mogą zaznać spokoju, mogę jedynie mieć nadzieję, że wszyscy opowiedzą się za demokracją i prawami człowieka - wskazała była więźniarka.

Auschwitz-Birkenau na zdjęciach z okresu II wojny światowej Okulary należące do więźniów obozu | www.auschwitz.org/EPA/PAP Ruiny krematorium | www.auschwitz.org/EPA/PAP Obóz po wyzwoleniu w 1945 r. | Stanisław Mucha, www.auschwitz.org/EPA/PAP Buty i ubrania odebrane więźniom | Stanisław Mucha, www.auschwitz.org/EPA/PAP Ruiny krematorium | www.auschwitz.org/EPA/PAP Ubrania odebrane więźniom | Stanisław Mucha, www.auschwitz.org/EPA/PAP Ubrania odebrane więźniom | www.auschwitz.org Pędzle odebrane więźniom | www.auschwitz.org/EPA/PAP Niemowle jednej z więźniarek | www.auschwitz.org/EPA/PAP Przedmioty codziennego użytku pozostawione na torach przed obozem Auschwitz-Birkenau | Stanisław Mucha/www.auschwitz.org/EPA/PAP Drewniane baraki w Auschwitz-Birkenau | www.auschwitz.org/EPA/PAP Sala chorych w szpitalu Auschwitz-Birkenau | www.auschwitz.org/EPA/PAP WIęźniowie | www.auschwitz.org/EPA/PAP Walizki odebrane więźniom | www.auschwitz.org/EPA/PAP Przedmioty codziennego użytku | www.auschwitz.org/EPA/PAP Widok na jedną z uliczek obozu Auschwitz-Birkenau | Zbigniew Klawender/www.auschwitz.org/EPA/PAP Jeden z budynków obozu Auschwitz-Birkenau | www.auschwitz.org/EPA/PAP Gromada dzieci pokazująca swoje więzienne tatuaże | www.auschwitz.org/EPA/PAP Piec krematoryjny | Zbigniew Klawender/www.auschwitz.org/EPA/PAP Widok z lotu ptaka na obóz Auschwitz-Birkenau | Stanisław Mucha/www.auschwitz.org/EPA/PAP

Elza Baker urodziła się w 1935 r. w Hamburgu. Po urodzeniu została adoptowana przez Augustę i Emila Matulatów. Jej biologiczna matka została sklasyfikowana przez nazistów jako "Cyganka". W marcu 1943 r. została zabrana przez gestapo. Miała zostać przewieziona do Auschwitz, ale jej przybrany ojciec zdołał ją uwolnić. W kwietniu 1944 r. ponownie została zabrana i wysłana do Auschwitz. Spotkała tam czwórkę swoich biologicznych braci i sióstr. Przeżyła w obozie dzięki Romce Wandzie Fischer. 2 sierpnia 1944 r. z jedną z sióstr trafiła do KL Ravensbrueck.

Przybrany ojciec Elzy nieustannie próbował ją uwolnić. W końcu pozwolono mu zabrać dziewczynkę z obozu we wrześniu 1944 r. W 1963 r. wyemigrowała do Wielkiej Brytanii.

2 sierpnia ub. roku Elza Baker uczestniczyła w uroczystościach 75. rocznicy likwidacji przez Niemców tzw. obozu cygańskiego w Birkenau. Przyznała wówczas, że zajęło jej dziesiątki lat, by móc znowu mówić o swoim losie. - Dopiero w latach 90. XX w. znalazłam siłę, by skontaktować się z Centrum Dokumentacji niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu i opowiedzieć swoją historię. Po raz pierwszy mogłam mówić o strasznych doświadczeniach bez załamania. Nawet dziś jest mi trudno powrócić do Auschwitz – mówiła wówczas.

