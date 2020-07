"Ciche urządzenia, które bardzo często zaskakują pieszych". Jak bezpiecznie korzystać z elektrycznej hulajnogi?

Na popularności zyskują hulajnogi elektryczne. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski zwracał uwagę w TVN24, że są to pojazdy "bardzo niebezpieczne, bardzo zwrotne, ciche i bardzo szybkie". - To są ciche urządzenia, które bardzo często zaskakują pieszych (...). Pieszy ma bardzo mało czasu na zareagowanie, gdy na swoim torze ruchu napotka jadącą osobę - mówił.

- Gdybym miał wybrać alternatywę, wybrałbym drogę dla rowerów, ścieżkę dla rowerów, pas ruchu dedykowany dla rowerów. Jeżeli takiej drogi by nie było, to korzystałbym z chodnika - mówił.

"Tacy pacjenci trafiają codziennie do naszych gabinetów, na ostry dyżur"

O wypadkach związanych z poruszaniem się na elektrycznych hulajnogach mówił w TVN24 ortopeda Krzesimir Sieczych. - Tacy pacjenci trafiają codziennie do naszych gabinetów, na ostry dyżur. Jest ich co prawda trochę mniej niż w poprzednim roku, kiedy te hulajnogi były kompletną nowością, kiedy użytkownicy jeszcze nie do końca wiedzieli, jak jeździć, nie przestrzegali niektórych zasad (...), ale nadal codziennie jest to po kilka osób - mówił.