Rosyjski atak w pobliżu elektrowni atomowej. Państwowa Agencja Atomistyki o najnowszych wskazaniach

Trwa jedenasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W czasie konferencji prasowej w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. Visa ogłosiła, że będzie współpracować ze swoimi klientami i partnerami w Rosji w celu wstrzymania w najbliższych dniach wszystkich transakcji Visa na terenie tego kraju. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.