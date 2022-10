Europoseł o budowie elektrowni jądrowej w Polsce: mam nadzieję, że Komisja Europejska dosyć tolerancyjnie obejdzie się z tą decyzją

czytaj dalej

Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości komisarz UE do spraw budżetu, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że w pieniądzach z KPO, których wciąż Polska nie otrzymała, ukryty jest "skok cywilizacyjny". - Jeżeli się z nim rozminiemy, tak jak było w 1948 roku z Planem Marshalla, to będzie wina naszego rządu, to będzie sabotaż gospodarczy i zdrada polskiej racji stanu - ocenił polityk. Jednocześnie dodał, że "nikt nie ma w Brukseli złudzeń co do tego, że Polska i Węgry przestały być krajami praworządnymi".