Polska Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Służby o zatrzymaniach Oprac. Aleksandra Sapeta |

Do zdarzenia doszło w Elblągu Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Fałszywy alarm miał miejsce w poniedziałek około godziny 15 na terenie jednostki wojskowej w województwie warmińsko-mazurskim - wynika z komunikatu rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownika Dariusza Rozkosza.

"Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego" - czytamy dalej. Żandarmeria Wojskowa nie podała, na czym miało polegać fałszywe zgłoszenie.

Kim są zatrzymani

Zatrzymano dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego. W czynnościach wyjaśniających okoliczności zdarzenia biorą udział oddział Żandarmerii Wojskowej oraz policja w Elblągu, pod nadzorem działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.

Za czyn określony w art. 224 a § 1 kk, tj. fałszywy alarm grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 8 lat.

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu, pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe, prowadzi czynności w sprawie fałszywego alarmu wywołanego w dniu 31 sierpnia 2026 r. około godz. 15:00 w jednej z… pic.twitter.com/CllWEfIgJH — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) August 31, 2026 Rozwiń Źródło: X