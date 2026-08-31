Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Służby o zatrzymaniach
Fałszywy alarm miał miejsce w poniedziałek około godziny 15 na terenie jednostki wojskowej w województwie warmińsko-mazurskim - wynika z komunikatu rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownika Dariusza Rozkosza.
"Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego" - czytamy dalej. Żandarmeria Wojskowa nie podała, na czym miało polegać fałszywe zgłoszenie.
Kim są zatrzymani
Zatrzymano dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego. W czynnościach wyjaśniających okoliczności zdarzenia biorą udział oddział Żandarmerii Wojskowej oraz policja w Elblągu, pod nadzorem działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.
Za czyn określony w art. 224 a § 1 kk, tj. fałszywy alarm grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 8 lat.