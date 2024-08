Eksponaty dla Rydzyka, pieniądze dla fundacji Ogórek. Tak Fundacja Orlen dla Pomorza wydawała pieniądze

czytaj dalej

Do prokuratury najprawdopodobniej dziś trafią akta dotyczące wypadku, do którego we wtorkowe południe doszło na przesmyku Przeczka między Jeziorem Mikołajskim a jeziorem Bełdany. Dziewczynka poślizgnęła się i wpadła przez burtę do wody, za nią wyskoczyli rodzice. Dzięki kapokowi dziecku nic się nie stało, matka i ojciec utonęli. Ich ciała znaleziono w środę po południu. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków.