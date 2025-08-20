MON: mamy do czynienia z rosyjskim dronem. "Prowokacja"

W nocy z wtorku na środę w Osinach w powiecie łukowskim na polu kukurydzy doszło do wybuchu obiektu. Eksplozję usłyszeli mieszkańcy okolicznych domów. Na miejscu znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi".
W sprawie eksplozji w Osinach wciąż spływają nowe informacje. Sprawę na konferencji prasowej komentuje MON.
