"Cały czas bagatelizujemy chorobę cywilizacyjną, jaką jest powszechna nieumiejętność pływania"

To nie woda rzuca się na nas. To nie ona jest dla nas zagrożeniem, tylko nasze niefrasobliwe postanowienia, nasze niefrasobliwe zachowanie i nasze niefrasobliwe wnioski budują to, że stajemy w obliczu naprawdę wielkiego zagrożenia - powiedział w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Marcin Siwek, ekspert ratownictwa wodnego.

Według ostatnich danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia utonęło w Polsce 269 osób. W Międzyzdrojach testowana jest nowa forma ratowania tonących przy pomocy drona. Ekspert ratownictwa wodnego powiedział w TVN24, że statystyka za jakiś czas powie, na ile to działanie jest skuteczne, a na ile jest życzeniowe.

- My mamy problem taki, że cały czas bagatelizujemy w sumie taką chorobę cywilizacyjną, jaką jest powszechna nieumiejętność pływania - ocenił.

- Czy w leczeniu takiej choroby jest potrzebny hi-tech? Jak popatrzymy na inne choroby cywilizacyjne, których przyczynę bardzo łatwo zdiagnozować, na przykład nieproporcjonalnie duża podaż kalorii w stosunku do ruchu, to wydaje się, że z tego hi-techu korzystamy dość powszechnie, a przecież u zarania problemu leży tylko i wyłącznie regulacja ilości podawanych kalorii - zauważył.

- Przecież to nie cukier i tłuszcz rzucają się na nas i są dla nas zagrożeniem, tylko my tak naprawdę nieumiejętnie posługując się tym cukrem i tłuszczem stanowimy zagrożenie dla siebie, a personel medyczny, próbując nas wyrwać z tego niefortunnego położenia, korzysta z doskonałych technik - dodał.

Ekspert podkreślił, że "to nie woda rzuca się na nas". - To nie ona jest dla nas zagrożeniem, tylko nasze niefrasobliwe postanowienia, nasze niefrasobliwe zachowanie i nasze niefrasobliwe wnioski budują to, że stajemy w obliczu naprawdę wielkiego zagrożenia jako osoby poszkodowane, ale jednocześnie stajemy w obliczu trudnych wyzwań, my jako ratownicy, czy nauczyciele, czy lekarze - mówił.

Pytany, czy nie jest też tak, że to alkohol sprawia, że wszyscy nagle są "świetnymi pływakami", odpowiedział, że to jest bezdyskusyjne.

- To, w jakiej jesteśmy kondycji, determinuje to, w jakiej się znajdziemy pozycji za chwileczkę. To, w jakiej jesteśmy kondycji, zależy czasem od tego, co zjedliśmy, co wypiliśmy, ile spaliśmy, ile trenowaliśmy, ile się przygotowywaliśmy - podkreślił Siwek.

Ocenił, że "jeżeli zaniedbamy edukację dla bezpieczeństwa, edukację dotycząca higieny żywienia, postępowania dnia codziennego, oddzielania przyjemności od obowiązków, to właśnie nakręcamy tę spiralę".

